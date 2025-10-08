Злива в Одесі: міськрада виділила допомогу постраждалим

Одеська міська рада ухвалила рішення виділити додаткові кошти для підтримки мешканців, які постраждали внаслідок потужної зливи 30 вересня. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За словами мера, ці кошти буде передано районним адміністраціям для виплат матеріальної допомоги громадянам, які зазнали збитків через стихію.

– Депутати Одеської міської ради підтримали рішення про виділення фінансування для допомоги постраждалим від негоди. Ми внесли зміни до Міської цільової програми соціальної підтримки вразливих категорій населення, збільшивши фінансування на 126,28 млн грн у 2025 році, – зазначив він у своєму Telegram-каналі.

Постраждалих закликали звертатися до районних адміністрацій для оформлення допомоги.

Розмір компенсацій становитиме:

для квартир у багатоквартирних будинках — до 87 600 грн;

для приватних будинків — до 189 900 грн.

ForUA нагадує, внаслідок аномальної зливи 30 вересня в Одесі загинули 10 людей, серед них – дитина.

Стихія призвела до масштабних підтоплень, руйнування приватних і багатоквартирних будинків, пошкодження обладнання для проходження опалювального сезону та знеструмлення районів.

Загалом по допомогу звернулися понад 1 000 мешканців міста, пошкоджено близько 700 будинків.