Гоголь, Мечников і Брюллов визнані діячами, не пов'язаними з символікою імперської політики

Український інститут національної пам'яті оприлюднив перелік людей, яких вважає не повʼязаними з символікою російської імперської політики.

Про це йдеться на сайті УІНП.

Такий список разом склали на виконання закону «Про засади державної політики національної пам’яті Українського народу». Його створили на підставі фахових висновків експертної комісії, висновків, роз’яснень та рекомендацій Інституту після звернень органів влади, компаній та громадян.

Там пояснили, що основна мета появи такого переліку — сприяння органам місцевого самоврядування під час реалізації закону «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Нині список містить імена 51 людини, серед яких — письменники, художники, вчені, посадовці, військові, інженери, винахідники та інші відомі політичні чи культурні діячі.

Зокрема, цей документ згадує Миколу Гоголя, Івана Айвазовського, Михайла Врубеля, Володимира Даля, Осипа Дерібаса, Василя Каразіна, Ланжерона, Іллю Мечнікова, Миколу Пирогова, герцога Де Рішельє, Іллю Рєпіна, Антона Чехова, Карла Брюллова та Олександра Герцена, як таких, що не є символами імперської політики.

Перелік не є вичерпними, тож його ще доповнюватимуть новими даними про людей та події періодів Московського царства, російської імперії, російської держави, РСФРР, СРСР та сучасної російської федерації.

Крім того, УІНП створив ще один список людей та подій, що, навпаки, містять символіку російської імперської політики.