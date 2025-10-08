ФРН, услід за іншими країнами Європи, надає силовим структурам повноваження збивати дрони

Німецький уряд 8 жовтня ухвалив закон, який дає право поліції збивати дрони, що порушують роботу аеропортів у країні. Тепер це рішення має затвердити парламент.

Про це пише Reuters з посиланням на допис канцлера Фрідріха Мерца у соцмережах.

«Інциденти з дронами загрожують нашій безпеці. Ми не допустимо цього. Ми посилюємо повноваження федеральної поліції, щоб у майбутньому дрони можна було швидше виявляти та знешкоджувати. Про це ми сьогодні вирішили на засіданні уряду», — написав Мерц.

Якщо парламент Німеччини затвердить новий закон, то країна долучить до європейських країн — Великої Британії, Франції, Литви та Румунії, — які теж нещодавно надали силовим структурам повноваження збивати дрони, що порушують їхній повітряний простір.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт розповів, що у складі федеральної поліції буде створено спеціальний підрозділ для боротьби з дронами, а дослідники консультуватимуться з Ізраїлем та Україною, оскільки ці країни є більш просунутими в галузі технології дронів.

Міністр додав, що поліція відповідатиме лише за ті дрони, які літають на рівні дерев, тоді як «більш потужні дрони» будуть під контролем військових.

Нагадаємо, уночі 3 жовтня поблизу аеропорту в Мюнхені також виявили невідомі безпілотники. Через це він призупинив свою роботу, унаслідок чого скасували 17 рейсів, а інші 15 рейсів перенаправили до Штутгарта, Нюрнберга, Відня та Франкфурта.

А через менш ніж добу аеропорт Мюнхена знову зупиняв зліт та приймання цивільних літаків через появу невідомих дронів над летовищем.

З кінця серпня в країнах Європи фіксуються порушення повітряного простору, як-от проліт невідомих дронів над місцевими аеропортами.

Наприклад, увечері 22 вересня через рух невідомих дронів призупинив роботу аеропорту Копенгагені. Правоохоронці припустили, що за цим стоїть «здібний фігурант», який має ресурси, волю та інструменти, щоб діяти в такий спосіб.

Крім того, Збройні сили Данії заявляли, що в ніч проти 28 вересня військові помітили дрони поблизу кількох об’єктів армії.

Слідом за Данією про втручання дронів заявляла Норвегія, де через це зупиняли роботу аеропорту в Осло. Також безпілотники фіксували в Німеччині, де вони пролітали над важливими об’єктами критичної інфраструктури, та у Франції біля військової бази.

1 жовтня французькі правоохоронці затримали нафтовий танкер під прапором Беніну, який підозрюють у належності до «тіньового флоту» рф. Медіа писали, що цей танкер є одним із трьох суден, які влада Данії підозрює у причетності до прольотів дронів над країною.