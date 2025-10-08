Для забудови Карпат вітряками без оцінки впливу на довкілля в парламенті не вистачило одного голосу

Верховна Рада не прийняла правку щодо забудови Карпат вітряками без оцінки впливу на довкілля. Для прийняття не вистачило одного голосу: 225 депутатів проголосували "за", семеро проголосували "проти", 44 народні обранці "утрималися", ще 48 не голосували, повідомляє Суспільне.

Про це на Facebook-сторінці повідомила голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів.

"Насправді це проміжна перемога. У Карпатах зараз триває будівництво "подушок" під вітряки — це фундамент. Вони ж вже вклали гроші і не зупиняться", — зазначила у коментарі "Суспільне Ужгород" Ірина Федорів.

"Ми розуміємо, кому це треба — це екснардеп і колишній "регіонал" Максим Єфімов. У законопроєкт, який стосувався захисту прав на землю власників нерухомого майна, яку було зруйновано внаслідок бойових дій (законопроєкт №13174) внесли правку, яка може сприяти інтересам цього бізнесу. З Краматорська виробничі потужності релокували на Закарпаття. І тепер вони будуть тягнути це далі. Тому треба за цим стежити. Новий законопроєкт можуть подати в будь-який час. І це ще буде помітно. Найгірше, що може статися, що в інший законопроєкт засунуть потрібну їм правку. Ми ж правку щодо Карпат і вітряків виловили не у законі, який стосувався Карпат. І лобіювали її дві народні депутатки — Антоніна Славицька від забороненої "ОПЗЖ" та голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк", — розповіла Ірина Федорів.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко у Telegram-каналі писала, що депутати від монобільшості хотіли провести законопроєкт, за яким під час воєнного стану і ще три роки після у Карпатах будуватимуть вітряні електростанції без оцінки впливу на довкілля та мають закрити всі адміністративні провадження за шкоду для довкілля.