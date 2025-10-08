Посли держав-членів Європейського Союзу у Брюсселі сьогодні, 8 жовтня, схвалили нову редакцію тексту Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі (DCFTA) між ЄС та Україною. Цей документ має замінити так званий "торговельний безвіз", термін дії якого закінчився у червні 2025 року.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо від обізнаного з процесами європейського посадовця на умовах анонімності.

Наступні кроки: Затвердження міністрами та Комітет асоціації

Нова торговельна угода, схвалена на рівні послів ЄС у Комітеті постійних представників (Coreper), буде фінально затверджена у понеділок, 13 жовтня, міністрами держав Євросоюзу.

"Coreper (Комітет постійних представників ЄС. – ЄП) сьогодні схвалив це рішення, і я можу підтвердити, що акт буде ухвалено в понеділок Радою ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

За його словами, після затвердження з боку Євросоюзу, Угода про DCFTA з Україною "буде затверджена в рамках комітету асоціації між ЄС та Україною у торговельній конфігурації, створеному відповідно до Угоди про асоціацію, після того як Україна також затвердить свою позицію".

Лише після виконання всіх вказаних процедур нові правила торгівлі між Україною та ЄС набудуть чинності.

Нагадаймо, раніше Україна та ЄС продовжили дію "транспортного безвізу" до березня 2027 року.