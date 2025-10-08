Енергосистема під новим ударом: Росія змінила тактику атак

Росія в останні тижні змінила тактику атак на українську енергосистему, зосередивши удари на окремих регіонах. Про це повідомила НЕК "Укренерго" з посиланням на голову правління компанії Віталія Зайченка. Зайченко виступив із цією заявою під час зустрічі з послами країн G-7 у Міністерстві енергетики України.

Посилення актуальності міжнародної підтримки

Голова "Укренерго" наголосив, що в умовах нової тактики ворога підтримка від міжнародних партнерів набула ще більшої актуальності. Вона потрібна для посилення стійкості Об'єднаної енергетичної системи (ОЕС) України до атак.

Зайченко зазначив, що на більшості підстанцій компанії вже зведені захисні споруди, які "десятки разів довели свою ефективність, витримуючи удари ворога". Роботи з облаштування захисту тривають і фінансуються за рахунок грантів та кредитів.

"Ми вдячні партнерам за допомогу, але потрібне її продовження, і не лише нам, а всім енергетичним компаніям України", — підкреслив він.

Готовність до опалювального сезону та ризики

Очільник "Укренерго" також поінформував дипломатів G-7 про готовність енергосистеми до опалювального сезону. Мережа здатна транспортувати збільшені обсяги електроенергії взимку, проте ризики від російських обстрілів залишаються високими.

Зайченко підкреслив необхідність накопичення дефіцитного устаткування для підвищення стійкості та швидкого відновлення після атак, що "без міжнародної підтримки дуже складно".

Пошкодження газової інфраструктури

Водночас, як повідомлялося раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук також вказала на значні пошкодження газової інфраструктури після масових російських ударів. За її словами, точний обсяг втрат стане відомий лише після розбору завалів.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що після російських ударів Україні доведеться збільшить імпорт газу на 30%.