Війна

Мирний процес "помер" після Аляски: РФ звинувачує Європу у вичерпанні імпульсу щодо України

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що мирний процес щодо врегулювання війни в Україні нібито "вичерпав імпульс". Його коментарі пролунали після зустрічі президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці.

Російське зовнішньополітичне відомство, у традиційній для себе манері, поклало всю провину за цей нібито "застій" на "прихильників війни, особливо серед європейців".

Окрім заяв про "втрату імпульсу", Рябков також висловив прямі погрози на адресу Сполучених Штатів Америки. Він попередив, що США "повинні розуміти тяжкість наслідків" у разі передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Ці заяви вкотре підкреслюють жорстку та безкомпромісну позицію Росії щодо війни, а також її намагання змістити відповідальність за відсутність мирного прогресу.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Трамп готовий дати Tomahawk Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнамирні переговориTomahawkТрамп ДональдСергій Рябков
