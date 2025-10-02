Лідери ЄС не погодили мегазаєм Україні забезпечений замороженими активами РФ

Лідери ЄС не змогли просунутися у питанні створення кредиту для України на 140 млрд євро, забезпеченого замороженими російськими активами. Під час саміту низка країн висловила юридичні та технічні застереження, повідомляє Financial Times.

Єврокомісія пропонувала використати активи, заблоковані у бельгійській фінансовій установі Euroclear. План “мегапозики” передбачав, що Україна має повернути кредит після того, як Росія зупинить війну і виплатить післявоєнні репарації. Після цього ЄС поверне кошти Euroclear. Якщо РФ відмовиться виплачувати репарації Україні після завершення війни, вона втратить право на ці кошти.

Проте Бельгія виступила проти, вимагаючи “розподілу ризиків” між усіма членами ЄС та більшого юридичного захисту у випадку позову з боку Москви. Франція та Люксембург також висловили сумніви щодо законності ініціативи.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пропозицію потрібно “детально пропрацювати”, а ризики мають розподілятися на всіх.

Попри загальне розуміння принципу використання російських активів, офіційні особи ЄС визнали, що через складність підготовки найближчим часом формальної законодавчої пропозиції очікувати не варто. Хоча представники ЄС наголошують, що використання російських активів може бути “єдиним виходом”, для забезпечення позики Києву коштом цих активів необхідна згода всіх 27 держав Союзу.

Водночас міністри фінансів G7 погодилися у координації використовувати повну вартість заморожених російських суверенних активів, щоб сприяти завершенню війни та забезпечити справедливий мир в Україні.

ForUA нагадує, Єврокомісія пропонує країнам ЄС використати заморожені активи РФ для фінансування нового кредиту для України сумою 140 млрд євро.