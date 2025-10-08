СБУ нагадала українцям про одну з найуспішніших операцій за час війни

Ранок 8 жовтня 2022 року українці запам’ятали назавжди.

Новина про перший удар по Кримському мосту від СБУ викликала хвилю справжнього національного піднесення.

Потужність вибуху – 21 тонна в тротиловому еквіваленті – перетворила міст на аварійну конструкцію. Тоді ворог втратив основний шлях для постачання зброї та боєприпасів на південь України.

Але це був тільки початок. Як сказав Голова СБУ Василь Малюк: «Бог любить трійцю», і виконав свою обіцянку. 17 липня 2023 року Служба безпеки здійснила другу атаку на Кримський міст морськими дронами “Sea Baby”, а 3 червня 2025 року – підводними вибухами пошкодила опори мосту!

Нагадаємо, росіянин під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для фсб.