﻿
Війна

СБУ нагадала українцям про одну з найуспішніших операцій за час війни

СБУ нагадала українцям про одну з найуспішніших операцій за час війни

Ранок 8 жовтня 2022 року українці запам’ятали назавжди.

Новина про перший удар по Кримському мосту від СБУ викликала хвилю справжнього національного піднесення.

Потужність вибуху – 21 тонна в тротиловому еквіваленті – перетворила міст на аварійну конструкцію. Тоді ворог втратив основний шлях для постачання зброї та боєприпасів на південь України.

Але це був тільки початок. Як сказав Голова СБУ Василь Малюк: «Бог любить трійцю», і виконав свою обіцянку. 17 липня 2023 року Служба безпеки здійснила другу атаку на Кримський міст морськими дронами “Sea Baby”, а 3 червня 2025 року – підводними вибухами пошкодила опори мосту!

Нагадаємо, росіянин під виглядом добровольця вступив до Сил оборони і почав шпигувати для фсб.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУУкраїнавійнаокупантиКримський міст
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Справа MH17: Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у відкритті касації
Свiт 07.10.2025 20:42:13
Справа MH17: Верховний суд США відмовив Сбербанку РФ у відкритті касації
Читати
У центрі Парижа пролунав вибух
Свiт 07.10.2025 20:23:33
У центрі Парижа пролунав вибух
Читати
Підрив колії у Ленінградській області РФ
Свiт 07.10.2025 20:04:41
Підрив колії у Ленінградській області РФ
Читати

Популярнi статтi