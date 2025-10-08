"Час працює на Україну": The Atlantic про провал планів РФ і нову тактику ЗСУ

Україна продовжує виснажливу війну з РФ, і попри зникнення будь-яких надій після переговорів між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним, країна все ще здатна досягти своїх військових цілей. Про це йдеться у публікації видання The Atlantic .

За словами журналістів, російські спроби оточити стратегічно важливий «пояс фортець» України на північному сході не дали результату.

«Захоплення цього району потребувало б кількох років важких боїв, зважаючи на останні успіхи України в ураженні російських нафтопроводів і тилових баз», — йдеться у публікації.

The Atlantic додає, що Путін фактично визнав провал російських планів, коли в серпні вимагав, щоб Україна добровільно віддала північний схід, але «жоден не сприйняв це серйозно». Журналіст наголошує, що українські військові, з якими він спілкувався на північному сході, переконані, що утримати Росію на відстані можна, лише компенсуючи дефіцит людського ресурсу.

«Частково розв’язання цієї проблеми — технології дронів, які дали Україні перевагу в обороні. Але командири також оптимізують використання артилерії, точніше планують ротації та пересування, щоб мінімізувати втрати», — додає видання.

«Наша головна мета — не допустити прямого контакту, щоб українським військам не довелося вступати в бій», — розповів один з українських бійців.

The Atlantic пише, що ще дев’ять місяців тому Україна здавалась вразливою: постачання зброї затримувалися, а росіяни йшли в наступ «м’ясними хвилями». Тепер, на думку автора матеріалу, ситуація змінилася — країна пристосовується до тривалої війни, швидко вчиться та зменшує власні втрати, завдаючи ударів по противнику.

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес сказав The Atlantic, що «Росія не може перемогти, якщо Захід не здасться».

Як зазначає видання, час, який раніше грав на користь Москви, тепер може працювати на Україну. Однак ключовим залишається питання людського ресурсу. Один з українських офіцерів розповів, що з нещодавно мобілізованих 30 чоловіків лише вісім дійшли до навчального центру. Водночас, за його словами, ті, хто вступає до війська до 25 років, виявляють високу мотивацію та відданість.