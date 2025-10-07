Держетнополітики розробляє модель державно-церковного партнерства

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський заявляє, що Україна працює над удосконаленням законодавства, яке дозволило б перейти до моделі державно-церковного партнерства.

"6 жовтня до ДЕСС із візитом підтримки завітали Мохамед Ельcануссі, комісар Комісії США з міжнародної релігійної свободи, який також є виконавчим директором Мережі релігійних і традиційних посередників, очільники та співробітники найбільшої гуманітарної організації Фінляндії, яка працює в 33 країнах світу FCA (Finn Church Aid). Зокрема, директор Finn Church Aid в Україні Патрісія Марущак, провідний радник з питань згуртованих суспільств та інклюзивного миру у Finn Church Aid Мілла Перукангас, радник з питань програм Мережі релігійних і традиційних посередників Кертту Аувінен", - йдеться в повідомленні відомства.

Зазначається, що голова Держетнополітики Єленський окреслив найбільш чутливі проблеми: гуманітарна допомога вимушеним переселенцям, поміч шпиталям, облаштування укриттів, де б могли вчитися діти з прифронтових територій.

Він зазначив, що церкви України мають дуже масштабні соціальні проєкти і українська держава працює над удосконаленням законодавства, щоб дозволило перейти до моделі державно-церковного партнерства.

Своєю чергою гості розповіли про власні зусилля, спрямовані на адвокацію України в своїх країнах, пошук ними діалогових платформ, які б надали новий імпульс міжцерковному співробітництву, а також про підтримку ними Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій під час її закордонних візитів.

Як повідомлялося, на початку вересня Держетнополітики ініціювала обговорення гармонізації державно-церковних відносин. Зокрема йшлося, що принциповою відправною точкою у цьому процесі могла б стати заява Верховної Ради України про остаточний перехід до моделі державно-церковного партнерства за збереження світського характеру держави, невтручання у внутрішні справи церкви та унеможливлення інструменталізації і зловживання релігією на шкоду українському суспільству. Крім того, у відомстві вважають, що разом із цією заявою мають бути підготовлені зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які б забезпечили поглиблення взаємодії держави і церкви у соціальній, гуманітарній, природо- та пам’яткоохоронній сферах, у військовому та в’язничному капеланстві, в освіті й культурі.