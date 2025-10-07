У Києві готували вбивство першого заступника міністра Ляшко

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яких звинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника Міністра охорони здоров’я України та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї.

На лаві підсудних опиняться 37-річний киянин, 29-річний мешканець Київщини та їхня 22-річна спільниця.

За даними слідства, мотивом для злочину стала смерть жінки у жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень. Жінка померла внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП. У той день перший заступник Міністра охорони здоров’я, який за фахом є лікарем-анестезіологом, чергував у медзакладі.

Незважаючи на серйозні травми, отримані в аварії, друзі померлої вважали, що саме лікар винен у її смерті, і вирішили його вбити.

З цією метою обвинувачені розпочали ретельну підготовку: вони стежили за жертвою, орендували автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає посадовець. Ключовим етапом стало придбання знаряддя вбивства – вогнепальної зброї.

Втім, їхнім злочинним намірам завадили правоохоронці. Спільників затримали під час передачі грошей за пістолет системи «Стечкін», який мав бути використаний для вбивства лікаря.

Справа передана до суду, де і буде вирішена доля обвинувачених.

Нагадаймо, раніше стало відомо про вбивство балетмейстерки харківського театру: чоловік отримав 15 років.