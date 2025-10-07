Контрабанда на мільйони: БЕБ викрило схему ввезення елітних годинників та прикрас

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) повідомили про підозру 11 учасникам організованої групи, які налагодили масштабну схему контрабанди брендових ювелірних виробів та швейцарських годинників через державний кордон України. Загальна вартість вилученої контрабанди сягає понад $10 мільйонів.

Деталі масштабної схеми

Як встановило слідство Головного підрозділу детективів БЕБ, до складу злочинної групи входило 11 осіб, серед яких п'ятеро працівників АТ «Укрзалізниця» та власники приватної компанії.

Зловмисники закуповували коштовні предмети розкоші, зокрема, в Об'єднаних Арабських Еміратах та Гонконзі. Далі товари завозили до Республіки Польща, де їх передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення «Варшава–Київ» / «Київ–Варшава».

Для приховування від митного контролю та ухилення від сплати обов'язкових платежів ювелірні вироби та годинники ховали у конструктивних порожнинах вагона потягу. Після прибуття до Києва контрабанда реалізовувалася у власному магазині фігурантів за готівку, безготівку та навіть криптовалюту.

Вилучення та підозри

Під час санкціонованих обшуків у потязі, магазині та помешканнях підозрюваних правоохоронці вилучили контрабандну продукцію відомих світових брендів та $800 тисяч готівкою.

Загальна вартість вилучених контрабандних ювелірних виробів та годинників становить понад $10 мільйонів США.

Детективи БЕБ повідомили 11 учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (переміщення через митний кордон України товарів (крім підакцизних та електричної енергії), вчинене у значному розмірі організованою групою осіб).

Рішенням суду на майно підозрюваних, придбане на кошти від злочинної діяльності, включно з автомобілями та яхтою, накладено арешт. Підозрюваним також обрано запобіжні заходи.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.