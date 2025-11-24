﻿
Надзвичайні події

Незаконний експорт деревини з Київщини до Румунії, – розслідування БЕБ

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області розслідують схему незаконного вивезення деревини до Румунії, попри мораторій на експорт. Про це інформує пресслужба БЕБ у Telegram.

За інформацією Бюро, приватне підприємство намагалося відправити за кордон 17 вагонів ділової деревини. Її замаскували нібито під паливну.

Тільки у перших дев’яти оглянутих вагонах оперативно виявлено понад 2 тисячі колод ділової сосни загальним об’ємом 165 м³, поданої під виглядом звичайних дров.

Наразі огляди ще восьми вагонів тривають.

За даними БЕБ, у Київській, Вінницькій, Рівненській та Чернівецькій областях фахівці здійснюють невідкладні обшуки, спрямовані на збереження майна та фіксацію доказів протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває, додали у Бюро економічної безпеки у Київській області.

ForUA зазначає, 31 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення тимчасово заборонити експорт необробленої деревини до кінця поточного року.

 Автор: Сергій Ваха

