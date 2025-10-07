40 років Людині з великим серцем — Олексію Юренку!

Сьогодні, 7 жовтня, колектив Благодійного фонду «МІЛА» щиро вітає свого засновника, керівника, натхненника і справжнього лідера — Олексія Юренка — з ювілеєм! 💙

"Олексій Андрійович — людина, яка не просто говорить про добрі справи, а щодня втілює їх у життя. Цей день — чудова нагода відзначити найбільші досягнення нашого директора та людини, для якої допомога іншим стала справою життя" , - розповідає колектив на офіційній сторінці фонду у мережі Facebook, інформує ForUA.

🕊️ Благодійний фонд «МІЛА», заснований Олексієм Андрійовичем у 2014 році, від перших днів свого існування допомагає тим, хто потребує підтримки: дітям і дорослим з інвалідністю, малозабезпеченим родинам, ветеранам, переселенцям, пенсіонерам, а також — притулкам для тварин.

З початком повномасштабного вторгнення фонд активно допомагав Збройним Силам України — передавав автомобілі, бронежилети, рації, генератори, продукти й інше необхідне спорядження.

Пізніше фонд зосередив свою діяльність у Києві, допомагаючи жителям Шевченківського району та внутрішньо переміщеним особам, які втратили дім. Для цієї категорії людей Фонд видав понад 2 тисячі продуктових наборів, а також підопічні отримали вітаміни, засоби гігієни, постіль, одяг, за потреби – тростини та крісла колісні. Крім того, опрацьовані сотні адресної допомоги з індивідуальними зверненнями.

🌿 Серед найбільших досягнень фонду під керівництвом Олексія Юренка:

💛 Участь у реконструкції бомбосховища в «Охматдиті», яке стало безпечним укриттям для дітей, їхніх матерів та лікарів.

💛 Підтримка Спеціальної школи №8 у Києві, де навчаються діти з аутизмом — від передання фруктів, солодощів і батута до закупівлі посудомийної машини до свята педагогів.

💛 Постійна допомога у центрах «ЯМаріуполь. Київ» — для родин захисників, ветеранів та дітей, а також участь у відновленні будівлі після атак рф.

💛 Системна підтримка притулків для тварин, зокрема ГО «Товариство захисту тварин “SOS”» та приватного притулку у с.Любимівка: забезпечення кормами, лікування, облаштування та обігрів помешкань для песиків та котиків.

🎭 Підтримка культури. Олексій Андрійович щиро вірить, що культура формує сильну націю. Саме тому фонд «МІЛА» підтримав фільм «Малевич», а також популяризує український театр, безкоштовно надаючи квитки дітям і дорослим на вистави київських театрів.

⚽️ Підтримка спорту. У квітні 2025 року фонд став партнером Юнацької збірної України з регбі U-16, сприяючи розвитку дитячого спорту й командного духу.

Олексій Юренко — це приклад того, як щире серце, віра в людей і любов до України можуть змінювати світ навколо. Він об’єднує небайдужих, надихає команду й доводить, що благодійність — це не епізод, а спосіб життя.

💐 З ювілеєм, Олексію Андрійовичу! 💙💛У цей особливий день ми бажаємо Вам міцного здоров’я, миру, родинного затишку та ще більше сил для нових справ!

Нехай кожен день приносить натхнення, а всі добрі справи повертаються сторицею!