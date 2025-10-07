Зеленський використовує тактику морального шантажу, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент Володимир Зеленський використовує тактику морального шантажу.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії", - написав він.



За словами Орбана, Угорщина не має морального зобов'язання підтримувати вступ України до ЄС.



Він нагадав, що рішення про вступ до ЄС приймається державами-членами одноголосно.



"Жодна країна ніколи не вступала до Європейського Союзу шляхом шантажу — і цього разу теж не буде", - сказав він.



Орбан нагадав про референдум щодо підтримки вступу України до Євросоюзу, на якому "проти" висловилися 95% тих, хто голосував.



"Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів", - сказав Орбан.

Фото: ОП.