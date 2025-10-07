﻿
Війна

Терор серед ночі: РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Полтавщини, виникли пожежі (Фото)

Терор серед ночі: РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Полтавщини, виникли пожежі (Фото)

У ніч на 7 жовтня армія країни-агресора Росії завдала удару по Полтавщині. Унаслідок атаки виникли пожежі, рятувальники ліквідовують наслідки.

Про це повідомили в ДСНС України.

ДСНС Полтавщини
Фото: ДСНС Полтавщини
 
«Через влучання по об'єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарську споруду», — зазначили там.

Для ліквідації наслідків залучили 16 одиниць техніки, 64 співробітники ДСНС, а також пожежний поїзд Укрзалізниці.

 
Раніше повідомлялося, що в ніч на 7 жовтня під час повітряної тривоги в Полтаві пролунали вибухи.

 
Перед цим Повітряні сили попереджали про рух ворожих дронів у напрямку міста. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив роботу сил ППО в районі.

 Автор: Галина Роюк

