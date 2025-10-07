Циклон вплине на погоду в Україні

У вівторок, 7-го жовтня, погода в деяких регіонах України буде формуватися під впливом південного циклону та його атмосферних фронтів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де очікувати на опади?

Згідно з прогнозом, дощі пройдуть у:

Одеській

Вінницькій

Тернопільській

Хмельницькій областях.

На решті території України суттєвих опадів не очікується.

Температурні контрасти

Повітря залишається неоднорідним і температура значно відрізнятиметься в різних частинах країни:

Регіон Температура Захід +9°C...+12°C (холодно) Південь та Схід +15°C...+21°C (найтепліше) Північ +12°C...+14°C Центр +12°C...+16°C Дніпропетровщина До +18°C

У Києві 7-го жовтня суттєвих опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +14°C.