Циклон вплине на погоду в Україні

У вівторок, 7-го жовтня, погода в деяких регіонах України буде формуватися під впливом південного циклону та його атмосферних фронтів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Де очікувати на опади?
Згідно з прогнозом, дощі пройдуть у:
-
Одеській
-
Вінницькій
-
Тернопільській
-
Хмельницькій областях.
На решті території України суттєвих опадів не очікується.
Температурні контрасти
Повітря залишається неоднорідним і температура значно відрізнятиметься в різних частинах країни:
У Києві 7-го жовтня суттєвих опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +14°C.Автор: Галина Роюк