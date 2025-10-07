﻿
Суспiльство

Циклон вплине на погоду в Україні

У вівторок, 7-го жовтня, погода в деяких регіонах України буде формуватися під впливом південного циклону та його атмосферних фронтів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де очікувати на опади?

Згідно з прогнозом, дощі пройдуть у:

  • Одеській

  • Вінницькій

  • Тернопільській

  • Хмельницькій областях.

На решті території України суттєвих опадів не очікується.

Температурні контрасти

Повітря залишається неоднорідним і температура значно відрізнятиметься в різних частинах країни:

Регіон Температура
Захід +9°C...+12°C (холодно)
Південь та Схід +15°C...+21°C (найтепліше)
Північ +12°C...+14°C
Центр +12°C...+16°C
Дніпропетровщина До +18°C

Погода у столиці

У Києві 7-го жовтня суттєвих опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +14°C.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

погодаопадициклондощі
