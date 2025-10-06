У Кремлі обговорюють напад на НАТО, - єврокомісар

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс в інтерв’ю Wyborcza заявив, що у Кремлі обговорюють план нападу на НАТО. За його словами, відповідні докази має німецька розвідка.

– Німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми теж маємо бути до неї готові та вчитися не лише на досвіді українців, але й у росіян, – зазначив Кубілюс.

Єврокомісар нагадав, що за свої досягнення на фронті росіяни платять жахливу ціну. Він зауважив, що Путін планував бути в Києві через три дні після початку війни, втім, спосіб ведення війни змінився. Кубілюс закликав не забувати, що росіяни змогли адаптуватися до цієї технологічної трансформації. Окрім того, попри величезні втрати, Росія здатна виробляти зброю, боєприпаси та військову техніку у великих масштабах.