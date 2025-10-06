Верховна Рада 7 жовтня розгляне законопроєкт про Кіберсили ЗСУ

У вівторок, 7 жовтня, Верховна Рада розгляне проєкт закону “Про Кіберсили Збройних сил України”, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Нині у ЗСУ триває процес нарощення спроможностей із боротьби в кіберпросторі.

Підрозділи кіберборотьби, утворені після початку повномасштабного вторгнення РФ, вже забезпечують відсіч кіберагресії ворога.

– На виконання вимог Указу Президента України від 26.08.2021 щодо введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.05.2021 “Про невідкладні заходи з кібероборони держави”, директивних документів Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України, розпочато процес формування Кіберсил, як окремого роду сил Збройних Сил України, – нагадали у Генштабі.

Вже 7 жовтня у Верховній Раді заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 “Про Кіберсили Збройних сил України”. Вказаний проєкт Закону розробила робоча група, до складу якої були включені і профільні фахівці Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі очікують, що ухвалення законопроєкту й підтримка ініціативи ЗСУ зі створення Кіберсил та розвитку бойових спроможностей у кіберпросторі “прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором”.

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує визначити правовий статус та засади діяльності Кіберсил, на які покладається кібероборона України.

Передбачається, що Кіберсили входитимуть до структури ЗСУ та будуть виконувати визначені Конституцією та законами України завдання в кіберпросторі.