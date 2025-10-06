﻿
Полiтика

Україна веде переговори з партнерами про другий етап фінансування PURL, - Зеленський

Україна веде переговори з партнерами про другий етап фінансування PURL, - Зеленський

Постачання ракет для систем ППО залежить від фінансування програми PURL. Найактивнішу участь у ній беруть Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія, і Україна планує провести з ними переговори щодо другого етапу їхніх внесків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві 6 жовтня.

– Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів. Значить, тут залежить все від наповнення PURL… Програма, за якою ми купуємо ППО у США. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, – сказав президент.

Зеленський відверто зазначив, що Україна вже почала переговори з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, оскільки, за його словами, поки що не спостерігається достатньої швидкості дій від інших держав.

Глава держави також спростував інформацію щодо блокування США постачань до України через "шатдаун".

За його словами, також є постачання систем ППО, зокрема IRIS-T, Patriot. Україна їх отримує, але хотілося б пришвидшення цього процесу.

ForUA нагадує, нещодавно Зеленський повідомляв, що в межах ініціативи PURL з американською стороною узгоджуються п’ятий і шостий пакети допомоги.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськийвійна в Україніагресія рфпостачання зброї Україніпрограма PURL
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

2000 років історії:у Франції знайдено унікальні дерев'яні таблички та ремесла римської доби (Фото)
Культура 06.10.2025 15:33:52
2000 років історії:у Франції знайдено унікальні дерев'яні таблички та ремесла римської доби (Фото)
Читати
Одеситів попередили про смертельну небезпеку
Екологія 06.10.2025 15:12:49
Одеситів попередили про смертельну небезпеку
Читати
На Київщині викрито адвокатів, які "продавали" ухилення від мобілізації
Столиця 06.10.2025 14:51:45
На Київщині викрито адвокатів, які "продавали" ухилення від мобілізації
Читати

Популярнi статтi