Україна веде переговори з партнерами про другий етап фінансування PURL, - Зеленський

Постачання ракет для систем ППО залежить від фінансування програми PURL. Найактивнішу участь у ній беруть Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія та Норвегія, і Україна планує провести з ними переговори щодо другого етапу їхніх внесків.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Києві 6 жовтня.

– Передусім, давайте про ППО, Patriot і NASAMS, і те що ми купуємо ракети, більшість своїх ми це беремо в Сполучених Штатів. Значить, тут залежить все від наповнення PURL… Програма, за якою ми купуємо ППО у США. Тут є дуже відповідальні країни, які розуміють, яка ціна цього запуску і ціна життя в Україні взимку. Передусім, це Нідерланди, Німеччина, Канада, Швеція, Данія, Норвегія, – сказав президент.

Зеленський відверто зазначив, що Україна вже почала переговори з цими країнами щодо другого етапу їхніх внесків, оскільки, за його словами, поки що не спостерігається достатньої швидкості дій від інших держав.

Глава держави також спростував інформацію щодо блокування США постачань до України через "шатдаун".

За його словами, також є постачання систем ППО, зокрема IRIS-T, Patriot. Україна їх отримує, але хотілося б пришвидшення цього процесу.

ForUA нагадує, нещодавно Зеленський повідомляв, що в межах ініціативи PURL з американською стороною узгоджуються п’ятий і шостий пакети допомоги.