Надзвичайні події

Чиновник Міноборони завдав збитків державі на 322 млн гривень

Тимчасовому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони повідомлено про підозру у завданні державі збитків на суму понад 322 млн грн. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

Слідство встановило, що у 2022 році посадовець, порушуючи вимоги законодавства про публічні закупівлі, уклав від імені Міністерства оборони два договори на постачання питної води для потреб Збройних сил, які виявилися збитковими для держави.

Посадовець неналежно виконав свої службові обов’язки: не провів аналіз ринкових цін, не перевірив калькуляції постачальників та не забезпечив принципи економності й ефективності використання державних коштів.

Через його дії державі було завдано збитків на 322 млн грн.

Підозрюваному інкримінують кримінальне правопорушення за частиною 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення військової службової особи до служби, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

чиновникОфіс ГенпрокурораМіноборони Українизбиткі державі
