Зеленський усвідомлює, що Кремль зробить усе, щоб знищити видобуток газу в Україні

Президент Володимир Зеленський попередив, що Росія «робитиме все», аби завадити видобутку газу в Україні.

Про це він сказав під час брифінгу 6 жовтня.

«Безумовно, до всього треба готуватися. Нормально до цього ставитися й тверезо дивитися. росія буде робити все, щоб ми не могли займатися видобутком нашого газу. Все це захистити буде складно. Поставлене завдання — паралельно мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ. Ми розуміємо, який обсяг грошей потрібен, і вважаємо, що будемо готові до такого виклику», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна буде захищати об’єкти електропостачання.

«Що буде з електрикою — сьогодні мені складно сказати. Ми будемо готові до всіх відповідних викликів. Щодня працюємо над цим. Будемо захищатися, боротися. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком будемо збільшувати виробництво всього того, щоб вони також відчували те, що відчуваємо ми», — сказав він.

З початком холодів в Україні війська РФ посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України. НАК «Нафтогаз» повідомила, що атака по її об’єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об’єктах окупанти тоді випустили 35 ракет.

Удень 4 жовтня рашисти відкрили вогонь по Шосткинській громаді на Сумщині, атакувавши залізничний вокзал.

У ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об’єкти газової інфраструктури. Під ударами були й енергетичні об'єкти.

Основним напрямком удару була Львівська область. Також постраждали Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. У Львові загинули чотири людини з однієї сім’ї, зокрема 15-річна учениця місцевого ліцею. Ще одна людина загинула в Запорізькій області.