Результати виборів у Чехії навряд чи вплинуть на чеську ініціативу з постачання снарядів до України

У Європейському Союзі заявили, що результати парламентських виборів у Чехії не вплинуть на чеську ініціативу з постачання боєприпасів Україні.

Про це розповіла речниця Європейської комісії Аніта Гіппер.

За її словами, голова європейської дипломатії Кая Каллас підтримує зв’язок з усіма державами-членами та закликає їх посилити підтримку України.

Гіппер додала, що ЄС надав Україні вже 80% із двох мільйонів артилерійських боєприпасів. 15 жовтня заплановане засідання Ради ЄС із закордонних справ, на якому обговорюватиметься питання оборони, зазначила речниця Єврокомісії.

У суботу, 4 жовтня, у Чехії закінчилось дводенне голосування на парламентських виборах. Чехи обирали 200 депутатів до нижньої палати парламенту (Палати депутатів) строком на чотири роки. Щоб подолати прохідний бар'єр, партія мала набрати щонайменше 5% голосів. Загалом це вдалося шістьом партіям.

Рух ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша переміг із найвищою в історії часткою голосів — 34,51%. Правоцентристський блок «Разом» під керівництвом чинного премʼєр-міністра Петра Фіали набрав 23,36%. Третє місце посіла центристська партія STAN, у якої 11,23% голосів.

Партія Бабіша не може розраховувати на більшість в уряді, тож шукає союзників для формування однопартійного уряду. Попередні переговори відбулися з рухом «Свобода і пряма демократія» та «Автомобілістами».

Загалом у виборах узяли участь майже 69% виборців. Це третя найвища явка на парламентських виборах. Крім того, за даними Чеського статистичного управління, у нижній палаті буде встановлено новий рекорд — 67 депутаток.

У серпні цього року повідомлялось, що від початку 2025-го Україна вже отримала понад мільйон снарядів великого калібру в межах чеської ініціативи з постачання боєприпасів.

У лютому 2024 року Чехія заявила, що знайшла джерела постачання сотень тисяч снарядів для України із-за кордону. Серед знайдених боєприпасів є 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. Такі запаси знайшли в неназваної країни за межами ЄС.

Згодом у межах проєкту Прага відшукала понад мільйон боєприпасів.

До чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для України долучилися близько 20 країн, серед них — Канада, Німеччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Бельгія, Фінляндія, Португалія, Швеція, Норвегія, Данія, Нідерланди, Люксембург, Іспанія та Словенія. Перші боєприпаси з чеської ініціативи почали постачати в червні 2024 року.