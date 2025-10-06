﻿
Війна

Зеленський пояснив необхідність ударів по російських енергетичних об'єктах

Зеленський пояснив необхідність ударів по російських енергетичних об'єктах

Президент Володимир Зеленський вважає удари по російських енергетичних об'єктах справедливим кроком.

Про це глава держави заявив під час пресконференції у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна не вбиває цивільне населення, не полює на цивільне населення ворога. Але вони повинні розуміти ціну цьому. Україна відповідає і б'є по військових об'єктах, це справедливо, я вважаю, по енергетичних об'єктах. Росія продає свої енергоресурси, а потім використовує ці гроші виключно на війну. Тому, я вважаю, що Україна робить абсолютно справедливі кроки.

Ми б із задоволенням цього б не робили, ми б із задоволенням хотіли б, щоб не було війни, але руські цього не хочуть. Поки що", - сказав він.

За словами Зеленського, цю війну може зупинити тільки тиск.

"Тиск багатовекторний, тиску західних країн не вистачає на сьогодні і єдності в цьому тиску також не вистачає. Більше тиску від США, від Європи, глобального півдня ми поки що навіть не відчуваємо. Тиску на Росію, щоб вони зупинились.

Другий вектор - саме суспільство РФ. Вони вбивають нас. Їм не може бути комфортно. Коли їм не буде комфортно, вони почнуть ставити питання своєму керівництву", - підсумував президент.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

війнатискрашистиВолодимир Зеленськийсправедливістьенергетичні об'єкти
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Агент РФ на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні
Війна 06.10.2025 14:31:22
Агент РФ на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні
Читати
Меркель назала винних у війні в Україні
Війна 06.10.2025 14:14:20
Меркель назала винних у війні в Україні
Читати
У колишнього регіонала конфіскувала активи
Полiтика 06.10.2025 13:52:06
У колишнього регіонала конфіскувала активи
Читати

Популярнi статтi