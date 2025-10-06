﻿
Війна

Україна застосовує для ударів по території Росії лише власну зброю, - Зеленський

Україна застосовує для ударів по території Росії лише власну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що останніми днями Україна застосовує для ударів по території Росії лише власну зброю, і не лише дрони.

Про це Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

"Останніми днями Україна застосовує тільки українські вироби, не тільки дрони. І за влучаннями, я думаю, можна зрозуміти з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів. І я хотів би за це подякувати не тільки воїнам, а і виробникам, які зробили відповідні кроки", — сказав президент.

Відповідаючи на запитання про застосування української далекобійної ракети "Фламінго", Зеленський сказав, що не треба "готувати ворога до того, де ми, до чого прийшли і що застосовуємо".

17 серпня український фоторепортер Єфрем Лукацький, який співпрацює з інформагентством Associated Press, побував на місці виробництва ракети "Фламінго" та опублікував у Facebook відповідне фото.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль підтвердив, що в Україні запустили виробництво далекобійної ракети "Фламінго".

20 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що до початку 2026 року в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго".

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Володимир Зеленськийракета Фламінго
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Агент РФ на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні
Війна 06.10.2025 14:31:22
Агент РФ на замовлення рашистів допомагав організовувати теракти в Україні
Читати
Меркель назала винних у війні в Україні
Війна 06.10.2025 14:14:20
Меркель назала винних у війні в Україні
Читати
У колишнього регіонала конфіскувала активи
Полiтика 06.10.2025 13:52:06
У колишнього регіонала конфіскувала активи
Читати

Популярнi статтi