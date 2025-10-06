﻿
Столиця

У Києві використовуватимуть під час комендантської години цифрові перепустки

З 2026 року в Києві запровадять цифрові перепустки для пересування під час комендантської години.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони міста Києва. Київській міській військовій адміністрації доручили:

  • спільно з 12 армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок їхнього використання;
  • звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки й у Київській області.

Також має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для проїзду транспортних засобів.

Нині комендантська година в Києві триває з 00:00 до 5:00. У цей час перепустками можуть користуватися працівники сектору безпеки й оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

 Автор: Богдан Моримух

