ЄС під тиском: Перемога антиукраїнської партії в Чехії загрожує зупинити постачання 3,5 млн снарядів

Перемога партії мільярдера Андрія Бабіша на парламентських виборах у Чехії, що відбулися 4 жовтня, посилює загрозу подальшого обмеження підтримки України з боку Європейського Союзу. Про це пише видання The Guardian, наголошуючи на потенційній зміні зовнішньополітичного курсу країни.

Після підрахунку майже 100% бюлетенів, партія Бабіша здобула перемогу, набравши 34,66% голосів. Правлячий блок Spolu чинного прем'єра Петра Фіали, який рішуче підтримував Україну з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, отримав лише 23,27%.

Зміна курсу та зближення з Орбаном і Фіцо

Передвиборча обіцянка Андрія Бабіша припинити військову допомогу Україні зближує його з позицією прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини — Віктора Орбана та Роберта Фіцо, які також виступають за скорочення або припинення підтримки Києва.

Як зазначає видання, це знаменує собою різкий поворот від політики правоцентристського уряду Петра Фіали, який був одним із найактивніших прихильників України в ЄС. Зокрема, уряд Фіали ініціював міжнародну кампанію, в рамках якої Україні з 2024 року мали поставити 3,5 млн артилерійських снарядів. Ймовірний майбутній прем'єр-міністр пообіцяв переглянути цю ініціативу.

Заяви Бабіша про Європу та фінансування

Водночас, сам Андрій Бабіш після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом відкинув звинувачення в тому, що він є "потенційним порушником спокою", назвавши їх "несправедливими". Він також підкреслив свою проєвропейську позицію і бажання, щоб "Європа функціонувала добре".

Стосовно допомоги Україні через механізми ЄС, Бабіш зазначив: "Щорічно ми відправляємо 2,5 млрд євро з бюджету до Брюсселя. І, звичайно ж, Брюссель допомагає Україні. Так що, я думаю, ми в темі".

Попри ці заяви, його попередні обіцянки згорнути пряму військову допомогу та твердження, що Україна не готова до вступу в ЄС, викликають серйозне занепокоєння серед західних партнерів щодо єдності Євросоюзу у питанні підтримки Києва.

