Празький Трамп: чому важливі і що означають для України вибори у Чехії

Судячи з усього, після виборів у Чехії Вишеградська четвірка, до якої входить Польща, Словаччина, Угорщина та Чехія тяготіє до нової назви – путінська трійка. Які ще, вельми і вельми тривожні тенденції для України продемонструвало волевиявлення по-чеськи – далі в матеріалі ForUA.

Достатньо переконлива перемога партії колишнього очільника чеського уряду Андрія Бабіша на парламентських виборах 3-4 жовтня, як доречно зауважує Reuters, стала предметом спекуляцій про незворотній геополітично-правий розворот країни. Загалом, зазначимо, що досить чимало провідних західних медіа пророкують Празі місце в одному ряду з Угорщиною та Словаччиною, які регулярно вставляють палки в колеса політиці офіційного Брюсселя, особливо в питаннях, що стосуються підтримки України. Втім, якщо говорити про практичну реалізацію такого сценарію, то слід зауважити, що пану Бабішу доведеться подолати цілу низку перешкод на шляху до крісла прем’єр-міністра, а відтак бити на сполох Києву зарано. Принаймні поки що. Але про все по порядку.

Отже, за підсумками голосування партія експрем’єра Чехії Андрія Бабіша ANO набирає майже 35% голосів та отримує не менше 80 із 200 місць у нижній палаті парламенту. Такий високий результат є абсолютним рекордом у сучасній історії Чехії. На другому місці опинилася проєвропейська партія «Разом» (Spolu) чинного очільника тамтешнього уряду Петра Фіали з 23%, за нею йдуть також правляча коаліція STAN (11%) і проєвропейська Піратська партія (майже 9%). У чеський парламент також пройшли вкрай права «Свобода і пряма демократія» (SPD) з показником майже 8% і праві «Автомобілісти для себе», які набрали майже 7 відсотків голосів. Явка становила 68%.

Після того, як перемога ANO стала очевидною, Бабіш вийшов до прихильників і журналістів, тримаючи в руці портативну музичну колонку, з якої лунав хіт 1980-х Sara Perche Ti Amo (Буде, тому що я люблю тебе). Згодом композицію вивели на динаміки. У своїй промові Бабіш,серед іншого, заявив, що хоче, щоб «Чеська Республіка стала найкращим місцем для життя в ЄС».

«Ми зробимо все можливе для цього! Ми переконали людей, що тільки ANO має чітке бачення майбутнього нашої країни», - додав він. Крім того, лідер правопопулістів зазначив, що розраховує сформувати уряд меншості, але готовий розпочати переговори з іншими правими силами – SPD та «Автомобілістами для себе».

Такий потенційний коаліційний шлюб викликав неабиякий переполох у європейських столицях: Чехії пророкують розворот вправо та створення своєрідного альянсу з сусідніми Угорщиною та Словаччиною, котрі повсякчас торпедують підтримку Брюсселем Києва. Показово, що саме лідери цих двох країн (Орбан та Фіцо відповідно) першими привітали Бабіша із перемогою. Останній і сам неодноразово робив заяви, що суперечать лініям ЄС. Насамперед він налаштований згорнути ініціативу щодо постачання боєприпасів Україні, в рамках якої з 2022 року в нашу з вами державу було поставлено понад 3,5 млн артилерійських снарядів. Також 71-річний Бабіш висловлювався проти вступу України до Євросоюзу та критикував надання надто великих преференцій українським біженцям у Чехії. При цьому Бабіш не раз наголошував: Чехія залишиться надійним членом ЄС та НАТО.

З тим, аби бачити у деталях поствиборчу картину по-чеськи, продемонструємо невеликий штрих до портрету. Отже, Андрій Бабіш народився 2 вересня 1954 року у Братиславі. За національністю словак. Закінчив факультет міжнародної торгівлі Економічного університету у Братиславі (1978). Працював у зовнішньоторговельних компаніях PZO Chemapol Bratislava та Petrimex. У Petrimex очолював відділ продажу, компанія займалася імпортом агрохімічних та нафтових товарів. У 1980-1989 роках перебував у Компартії Чехословаччини. У 1993-му після поділу Чехословаччини переїхав до Чехії та ініціював створення празької філії підприємства Petrimex. Перетворений нафтохімічний та сільськогосподарський концерн із новою назвою Agrofert пан Бабіш очолював до 2014 року. Agrofert – один із найбільших чеських холдингів із 250 філіями у 18 країнах, найбільший у країні одержувач субсидій ЄС.

У 2011 році Андрій Бабіш заснував та очолив правопопулістський громадський рух ANO («Акція незадоволених громадян», також ano чеською означає «так»). Через рік було організовано однойменну партію. У 2013-му на парламентських виборах ця політсила отримала 18,65% голосів, посівши друге місце. У сформованому коаліційному уряді Богуслава Соботки ANO отримала 6 із 16 портфелів, а пан Бабіш – крісло першого віце-прем’єра та міністра фінансів. У 2017 році Бабіш пішов у відставку через звинувачення в несплаті податків. У тому ж році на парламентських виборах ANO здобула перемогу, здобувши 29,6% голосів, а Андрій Бабіш став прем’єр-міністром. Протягом виборчої кампанії, попри те, що на той момент ще не було повномасштабної російсько-української війни, він виступав категорично проти санкцій щодо РФ. Місцеві медіа називали його чеським Трампом, Берлусконі із Праги, прем’єром-мільярдером, тощо.

У 2021 році Бабіш подав у відставку після програшу ANO на парламентських виборах. За тиждень до виборів став фігурантом розслідування Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів. Згідно з опублікованими документами («Досьє Пандори»), у 2009 році він через офшорні компанії вклав €15 млн у покупку невеликого замку на півдні Франції. У 2022 році Бабіш оголосив про те, що балотуватиметься на пост президента Чехії. У першому турі набрав 35% голосів, поступившись генералу армії в запасі Петру Павлу (35,9%) і програв у другому турі (41,67% проти 58,32%).

Андрій Бабіш займає четверте місце у списку найбагатших громадян Чехії. Його статки оцінюються в $4,2 млрд. Бабіша звинувачують у незаконному отриманні субсидій ЄС на суму 50 млн крон (€2 млн). Перший судовий розгляд відбувся в 2023 році, відтоді Андрія Бабіша кілька разів виправдовували. Влітку 2025 року Верховний суд Чехії надіслав справу про корупцію на повторний розгляд. Бабіш одружений вдруге і має чотирьох дітей.

Як бачимо, політична та й життєва загалом біографія пана Бабіша достатньо строката. Але, попри певний скептицизм в українському сегменті соцмереж, посипати голову попелом наразі зарано.

Чому? До того моменту, як Бабіш знову опиниться в кріслі прем’єра, йому доведеться пройти віз та маленький возик політичних випробувань. Перше – це формування коаліції. З «Автомобілістами для себе» у ANO досить багато точок зіткнення по так званому зеленому (тобто екологічному) порядку денному, що потенційно спрощує переговори, але у випадку з SPD результат буде залежати від того, наскільки праві будуть готові пом’якшити свої позиції. Про що власне мова? Про те, що в рамках передвиборчої програми SPD окреслила серед пріоритетів висилку українських біженців та проведення референдумів щодо виходу з ЄС та НАТО. Такі радикальні заходи для Бабіша, як принагідно зазначає СNN, посилаючись на обізнані джерела, є політично неприйнятними, проте політик може піти на невеликі поступки потенційним коаліційним партнерам. Загалом, експерти припускають, що узгодження позицій та вироблення тристоронньої коаліційної угоди можуть тривати кілька місяців поспіль.

Врешті ще одне незакрите питання – розслідування щодо Бабіша, яке знову відновилося. Його, як зазначалося вище, звинувачують у незаконному отриманні субсидій ЄС на суму 50 млн. крон. Сам Бабіш заперечує усі звинувачення, називаючи їх політично вмотивованими. Тим не менше, потенційний десятирічний тюремний термін є серйозною перешкодою на шляху Бабіша до крісла очільника уряду. Президент країни Петро Павел вже заявив про намір провести консультації з юристами аби з’ясувати, чи не порушить висування Бабіша на прем’єрську посаду конституційні норми країни.

«Бабіш виступає проти військової допомоги Україні та чеської ініціативи закупівлі снарядів. Доля коаліції залежить від партії євроскептиків «Автомобілісти за себе». Або вони пристануть до ANO та SPD і у полку Орбана та Фіцо прибуде, або вони підуть на угоду із SPOLU, STAN та Піратською партією і врятують ліберальних єврооптимістів», - зауважує політолог Олег Постернак.

Між тим, з огляду на те, що коаліційна пісня по-чеськи, радше за все не буде швидкою, залишається сподіватися на краще для України. Тим більше, що перші пост виборчі ораторські реляції Бабіча викликають занепокоєння. Він, зокрема, заявив, що Україна «не готова» до вступу в ЄС, а постачанням їй снарядів має займатися НАТО. «Слухайте, ви не готові до ЄС. Спочатку ми маємо закінчити війну, і, звичайно, ми можемо співпрацювати з Україною, але ви не готові до ЄС», - сказав Бабіш, відповідаючи на питання про те, чи підтримує він вступ України у Євросоюз та НАТО. Бабіш також прокоментував так звану боєприпасну ініціативу для України, яку заснувала Чехія, заявивши, що «ніхто не має заробляти на війні», а постачання боєприпасів має бути прозорим і ним має займатись Північноатлантичний Альянс.

Не надто хочеться, звісно, вмикати аж надміру холодний душ у не теплу синоптичну пору для чеських політиків. Попри це, цілком очевидно, що і тріумфатори нинішніх чеських виборів, і аутсайдери однаково мають усвідомлювати той факт, що «влиття» їх держави до НАТО у 1999 році і до ЄС у 2004-му зовсім не означає, що ця десятимільйонна держава має спекулювати на своєму глобальному членстві, повчаючи Україну, котра багато років поспіль 24/7 торує свій євро і євроатлантичний шлях найвищою ціною – здоров’я, крові, поту та життя воїнів ЗСУ.