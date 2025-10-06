Хрещатик, Грушевського, Банкова: центр Києва закриють для руху

Сьогодні, 6 жовтня, у центрі Києва запроваджуються тимчасові обмеження дорожнього руху. Це пов'язано з проведенням охоронних заходів через візит іноземних делегацій.

Про це повідомило Управління державної охорони України (УДО), закликаючи мешканців та гостей столиці врахувати цю інформацію при плануванні своїх переміщень.

«6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста», — йдеться у повідомленні УДО.

Де очікувати перекриття доріг

За попередньою інформацією, обмеження руху можуть торкнутися ключових центральних вулиць міста. Рух на них може бути частково або повністю перекритий на час проведення заходів:

вул. Хрещатик

вул. Грушевського

вул. Інститутська

вул. Шовковична

вул. Банкова

прилеглі вулиці до Майдану Незалежності та урядових установ

Рекомендації для мешканців та гостей столиці

Для мінімізації незручностей у зв'язку з обмеженнями:

Плануйте маршрути заздалегідь та користуйтеся альтернативними шляхами об'їзду центру. Будьте готові до затримок у русі громадського транспорту в центральній частині міста. Неухильно дотримуйтесь вказівок поліції та співробітників охоронних служб, які забезпечують безпеку заходів.

Обмеження руху та охоронні заходи проводяться відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», оскільки главам іноземних держав, урядів та міжнародних організацій під час офіційних візитів забезпечується державна охорона.

