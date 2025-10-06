Яким містам Польщі найбільше загрожує війна з Росією: Звіт BGK

Варшава та Гданськ визначені як міста з найвищим рівнем загрози у разі гіпотетичної війни з Росією, згідно зі звітом Банку національної економіки (BGK). Аналіз, на який посилається польський Business Insider, також вказує на регіони навколо Сувалського коридору як на потенційні гарячі точки.

Географічний та Економічний Ризик

Експерти BGK поділили ризики на кілька категорій. Загалом, під ризиком вище середнього за всіма категоріями проживає близько 1,3 мільйона поляків. Це стосується 169 місцевих органів влади, розташованих переважно у Люблінському, Підляському та Мазовецькому воєводствах.

Особлива увага приділяється муніципалітетам, що оточують так званий Сувалський коридор — вузьку смугу землі між Калінінградською областю Росії та Білоруссю. Цей регіон вважається однією з найбільш потенційно гарячих точок у Європі через його стратегічне значення.

Окрім географічної близькості до потенційних загроз, автори звіту також врахували економічне значення міст у контексті військової загрози, спричиненої війною в Україні. До цієї відносної групи ризику потрапили заможні міста з великим економічним впливом:

Великі міста: Варшава, Краків та Вроцлав .

Менші центри: Кросно та Остроленка.

Найбільш Вразливі Центри

Найвищий рівень загрози, за даними BGK, зафіксовано у Варшаві та Гданську. Це пояснюється їхнім відносно близьким розташуванням до кордону, а також ключовим значенням для економіки та політичної стабільності країни.

На протилежному боці спектра, найменш вразливі місцеві органи влади зосереджені у Великопольському воєводстві.

Звіт Банку національної економіки підкреслює необхідність уважного планування та підготовки для захисту критично важливих регіонів та економічних центрів Польщі.