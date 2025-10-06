Понеділок, 6 жовтня, в Україні розпочнеться з хмарної та вологої погоди. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що найбільш імовірні опади очікуються у західних областях.

На решті території країни переважатиме щільна хмарність, місцями можлива незначна мряка або осінній серпанок, але, за словами синоптика, "без парасоль можна пропетлять".

Температурні показники по регіонах

Температура повітря в більшості регіонів істотно не зміниться, проте збережеться відчутна осіння прохолода:

На Півдні та Сході країни буде найтепліше, стовпчики термометрів піднімуться до комфортних +15...+20 градусів .

У центрі та на Півночі вдень очікується +12...+15 градусів .

У західних областях буде традиційно прохолодніше – тут температура коливатиметься в межах +9...+12 градусів.

Погода у Києві 6 жовтня

У столиці понеділок теж буде хмарним. Синоптик зазначає, що "місто ще прикрашене яскравими осінніми листочками", тому загальна картина не буде тотально сірою.

Істотних опадів у Києві не передбачається, можлива лише ранкова мряка або туман. Протягом дня 6 жовтня температура у Києві становитиме +12...+14 градусів.

