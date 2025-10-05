Великий герцог Люксембургу зрікся престолу після 25 років правління

Великий герцог Люксембургу Анрі зрікся престолу на користь свого сина Гійома, повідомляє АР.

Гійом був коронований під час церемонії і склав присягу на вірність конституції Люксембургу перед 60 обраними членами Палати депутатів, парламенту герцогства. Потім новий великий герцог привітав громадськість з балкона Великого герцогського палацу, що виходить на центральну площу, разом зі своєю родиною, включаючи дружину, бельгійську графиню Стефані де Ланнуа, та синів, 5-річного принца Чарльза і 2-річного принца Франсуа.

На церемонії були присутні члени королівських сімей Нідерландів та Бельгії. Пізніше відбувся вечірній гала-вечір для гостей, серед яких був президент Франції Еммануель Макрон та президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як зазначається, Гійом став сьомим великим герцогом Люксембургу з 1890 року, коли була заснована сучасна монархія. По всьому герцогстві його фотографія замінить фотографію його батька. Його монограма, симетричні золоті літери “G2 під короною, також буде додана до уніформи армії, поліції, служб екстреної допомоги, тюремної служби та митниці.

Анрі протягом 25 років правління виконував переважно символічні функції. Він зрікся престолу під час церемонії у Великому герцогському палаці. Гійом, як і Анрі, здобув освіту у Франції, Швейцарії та у військовій академії Сандхерст у Великій Британії. Потім Гійом працював у бельгійських, німецьких та іспанських компаніях, йдеться в матеріалі.