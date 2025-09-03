Ще одна країна приєднується до закупівлі американської зброї для України

Люксембург офіційно вирішив долучитися до програми НАТО PURL, в рамках якої для України закуповується американське озброєння. Країна готова виділити кошти на пакет на 500 мільйонів доларів спільно із західними партнерами.

Прем’єр-міністр країни Люк Фріден підкреслив, що Люксембург не планує покривати весь пакет самостійно, а має намір знайти партнерів серед інших країн НАТО. Прем’єр не розкрив, яку саме суму готова внести країна, повідомляє Euractiv.

«Ми профінансуємо пакет спільно з іншими країнами, які нам ще належить визначити, пакет уже доступного озброєння, в основному американського, який ми надамо Україні», — заявив Фріден.

Аналізуючи наміри країн-членів НАТО долучитися до запропонованої США схеми закупівлі зброї для України, медіа зазначають такі країни, як Велика Британія, Канада, Фінляндія та інші.

На офіційному рівні свої наміри підтвердили: Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція. З приєднанням Люксембурга кількість країн-учасниць програми PURL збільшується до дев’яти.

Довідка: програма PURL покликана координувати закупівлю та постачання американської зброї Україні за підтримки кількох союзників, що дозволяє швидше забезпечити українські ЗСУ необхідним озброєнням.

Як повідомляло раніше ForUa, американська зброя, призначена для України, може продаватися європейським країнам із 10-відсотковою націнкою.