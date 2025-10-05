Принцеса Нідерландів вступила на військову службу та отримала військові звання третього класу

Принцеса Нідерландів, 21-річна Катаріна-Амалія, стала першою жінкою у королівській родині, яка вступила на військову службу.

Королівським указом принцесу також призначили резервісткою Збройних сил. Вона має звання матроса третього класу в Королівському флоті та солдата третього класу у сухопутних військах і повітряних силах, повідомляє Міноборони країни.

Як розповіли в NOS, навчання починається з кількох тижнів базового військового вишколу – студенти вчаться стріляти з лука, орієнтуванню і подоланню перешкод. Для принцеси частину занять перенесуть – у червні дівчина зламала руку, тож спершу вчитиме теорію.

Згодом Катаріна-Амалія почне працюватиме студенткою-практиканткою в Адміністративному штабі Міноборони.

За словами історика із Нідерландського інституту військової історії, ймовірність того, що Катаріна-Амалія долучиться до збройного конфлікту у разі війни, вкрай низька.

У попередні роки король був головнокомандувачем армії, однак ці ролі перерозподілили після конституційної поправки 1848 року. Наприклад, під час Другої світової війни принца Бернарда призначили командувачем армії, однак це був радше символічний жест.

Батько принцеси, король Віллем-Олександр, також проходив військову службу як принц, але після того, як став королем, відмовився від цього звання.



