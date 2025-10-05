Мер Львова Садовий прокоментував найбільшу атаку по місту

Росія здійснила масований удар по Львову в ніч на 5 жовтня. Це була найбільша атака по місту за весь час повномасштабної війни.

Про це "24 Каналу" розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, поки немає точних даних про те, скільки ракет та дронів летіло по Львову. Схоже на те, що ворог запустив більш ніж сотню "Шахедів".

Як наголосив Садовий, внаслідок атаки вже відомо про пошкоджений дитячий садочок. Вікна там повилітали, а дах – знищений. Також поруч пошкоджена церква та школи.

На жаль, внаслідок атаки загинули люди в Лапаївці. Там трагічна ситуація.

– Найстрашніше, що загинули люди. В Лапаївці загинуло четверо. Ще двоє зараз перебувають в лікарні. Стан дуже важкий. Дай Боже, щоб не було більше смертей, – сказав Садовий.

Сьогодні вже о 13:00 засідатиме Комісія з надзвичайних ситуаціях. Там і будуть оцінювати збитки. Людям одразу почнуть виплачувати 120 тис. гривень на вікна та 8 тис. гривень на двері.

Росіяни вдарили по щонайменше семи цивільних промислових підприємствах. Все це – невеликі бізнеси, які сплачували податки. Також суттєвих збитків зазнав індустріальний парк Sparrow. Там можуть бути збитки на рівні 20 млн доларів.

– Якщо брати цивільну інфраструктуру, то це мільйони-мільйони. Ми знайдемо можливості. Поправимо все це. Найбільша трагедія – що люди загинули. Головне, аби всі поранені вижили. Головне – зберегти людей, – наголосив Садовий.

Також були побоювання, що ворог вразив одне з підприємств, де зберігають певні речовини. На щастя, цього не сталося. Тому повітря у Львові чисте. Можна відкривати вікна та виходити на вулицю.



