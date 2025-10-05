Комбінований обстріл України: РФ цілилась в енергооб’єкти, вирують пожежі, є загиблі

Вночі та на світанку Росія масовано атакувала Україну ракетами, дронами, керованими авіабомбами. На жаль, є жертви та поранені, побило багато житлової інфраструктури.

Росія запустила Україною:

Більше 700 БпЛА різних типів.

До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.

2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.

Основний напрямок удару — Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.

Запоріжжя :1 загиблий, 10 поранених.Ворог застосував БпЛА та авіабомби. Пошкоджено житлові будинки й виробничі споруди.

Івано-Франківщина: атака по критичній інфраструктурі, частково зруйновано житловий будинок, без жертв.

Черкащина: збито 13 дронів, уламки пошкодили лінії електропередач. Частина абонентів без світла.

Чернігівщина: росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури.