Комбінований обстріл України: РФ цілилась в енергооб’єкти, вирують пожежі, є загиблі

Вночі та на світанку Росія масовано атакувала Україну ракетами, дронами, керованими авіабомбами. На жаль, є жертви та поранені, побило багато житлової інфраструктури.
Росія запустила Україною:
- Більше 700 БпЛА різних типів.
- До 50 крилатих ракет "Х-101", "Калібр" з бомбардувальників Ту-95МС, ракетоносіїв з моря.
- 2 аеробалістичні ракети"Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
- Основний напрямок удару — Львів, Львівська область, Запоріжжя, Одеса.
Запоріжжя :1 загиблий, 10 поранених.Ворог застосував БпЛА та авіабомби. Пошкоджено житлові будинки й виробничі споруди.
Івано-Франківщина: атака по критичній інфраструктурі, частково зруйновано житловий будинок, без жертв.
Черкащина: збито 13 дронів, уламки пошкодили лінії електропередач. Частина абонентів без світла.
Чернігівщина: росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури.Автор: Сергій Ваха