Вибухи у Вінницькій області сьогодні: що відомо

Під час вибухів у Вінницькій області сьогодні, 5 жовтня, сталося влучання в промисловий цивільний об’єкт. Вибухи стали наслідком масованої атаки армії РФ.

Перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна після того, як минула загроза з повітря, повідомила про влучання в промисловий цивільний об’єкт регіону.

За інформацією станом на зараз, постраждалих немає.

Усі служби працюють на місці ворожого удару.

Більше подробиць поки немає.

ForUA нагадує, у Львові після масованого обстрілу горить індустріальний парк Sparrow.