Норвегія відправила до Польщі винищувачі F-35 для охорони кордону

Норвегія направила винищувачі F-35 до Польщі для посилення оборони східного флангу НАТО, передає Polskie Radio24.

Норвезький уряд повідомив, що норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться поблизу Познані, отримали наказ бути готовими знищувати російські дрони та літаки у випадку порушення польського повітряного простору.

“Північноатлантичний альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, однак, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати (об’єкти – ред.), що порушують польський повітряний простір”, – сказав заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він підкреслив, що у разі будь-якого порушення повітряного простору рішення щодо способу реагування ухвалюватиме командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі.

“Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі (Альянсу – ред.). Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла”, – зазначив заступник міністра.