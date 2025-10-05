﻿
Свiт

Норвегія відправила до Польщі винищувачі F-35 для охорони кордону

Норвегія відправила до Польщі винищувачі F-35 для охорони кордону

Норвегія направила винищувачі F-35 до Польщі для посилення оборони східного флангу НАТО, передає Polskie Radio24.

Норвезький уряд повідомив, що норвезькі пілоти, які з жовтня дислокуватимуться поблизу Познані, отримали наказ бути готовими знищувати російські дрони та літаки у випадку порушення польського повітряного простору.

“Північноатлантичний альянс видав попередження Росії не загострювати ситуацію. Наша місія в Польщі, однак, полягатиме в першу чергу в захисті території НАТО від повітряних загроз. Ми будемо готові перехоплювати (об’єкти – ред.), що порушують польський повітряний простір”, – сказав заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флаам.

Він підкреслив, що у разі будь-якого порушення повітряного простору рішення щодо способу реагування ухвалюватиме командувач Об’єднаних сил НАТО в Європі.

“Ми посилили спостереження та стримування на східному фланзі (Альянсу – ред.). Військова присутність союзників у країнах, що межують з Росією, значно зросла”, – зазначив заступник міністра.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ПольщавинищувачіНорвегіяагресія рфохорона кордонів
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Військові дрони паралізували роботу аеропорту Мюнхена, - Bild
Свiт 04.10.2025 18:05:25
Військові дрони паралізували роботу аеропорту Мюнхена, - Bild
Читати
В ударі ССО по НПЗ у Лєнінградській області брали участь повстанці з "Чорної іскри"
Свiт 04.10.2025 17:27:18
В ударі ССО по НПЗ у Лєнінградській області брали участь повстанці з "Чорної іскри"
Читати
Сьогодні окупанти атакували дроном рибалок у Шосткинському районі: один загиблий
Суспiльство 04.10.2025 17:03:08
Сьогодні окупанти атакували дроном рибалок у Шосткинському районі: один загиблий
Читати

Популярнi статтi