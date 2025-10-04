﻿
Свiт

В ударі ССО по НПЗ у Лєнінградській області брали участь повстанці з "Чорної іскри"

У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Лєнінградській області Росії атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у РФ "Черная искра".

Про це повідомляють у ССО.

Військові уточнюють, що вразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).

Це підприємство палає вже втретє у 2025 році.

"Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра".

Ураження і подальше займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі", - повідомили в ССО ЗСУ.

Раніше українські військові підтвердили ураження низки важливих об'єктів та цілей агресора у ніч на 4 жовтня, зокрема, влучання по нафтопереробному заводу.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ССОССО ЗСУЧерная искраЧорна іскра
