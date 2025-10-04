У ніч на 4 жовтня нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Лєнінградській області Росії атакували Сили спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом у РФ "Черная искра".
Про це повідомляють у ССО.
Військові уточнюють, що вразили установки ЛАБ-ЛАБС (установка з виробництва лінійних алкілбензолів та лінійних алкілароматичних сульфонатів) та ЕЛОУ-АВТ-6 (установка з видалення води, солі та первинної обробки нафти).
Це підприємство палає вже втретє у 2025 році.
"Успішним спеціальним діям передувала чітка координація та планування між ССО України та представниками "Черная искра".
Ураження і подальше займання НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" підтверджують і влада регіону, і місцеві жителі", - повідомили в ССО ЗСУ.
Раніше українські військові підтвердили ураження низки важливих об'єктів та цілей агресора у ніч на 4 жовтня, зокрема, влучання по нафтопереробному заводу.Автор: Богдан Моримух