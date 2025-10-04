﻿
Сьогодні окупанти атакували дроном рибалок у Шосткинському районі: один загиблий

Є загиблий та поранений унаслідок удару БпЛА по човну з рибалками в Шосткинському районі, розпочато слідство, повідомляє прокуратура Сумської области.

"За даними слідства, 4 жовтня 2025 року близько 11:20 год у Середино-Будській громаді ворог атакував на озері безпілотником човен із рибалками. Унаслідок атаки окупантів 63-річний чоловік загинув, його 65-річний товариш отримав поранення.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

 Автор: Богдан Моримух

