Москва у вересні накопичувала балістичні та крилаті ракети для нових масштабних ударів по Україні, - ISW

У вересні 2025 року російські війська, ймовірно, накопичували балістичні та крилаті ракети для нових масштабних ударів по території України.

Про це йдеться у звіті ISW.

"Російські війська, ймовірно, накопичували балістичні та крилаті ракети протягом вересня 2025 року для проведення кількох масштабних ударів безпілотниками та ракетами у визначені дні", - йдеться у повідомленні.

Аналітики ISW звернули увагу, що рашисти нерегулярно запускали ракети в рамках нічних ударів проти України. Зокрема протягом останніх днів вересня.

Російські війська, схоже, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику кількість ракет разом з великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО, вважають аналітики.

За їхніми підрахунками, російські війська здійснили лише чотири нічні удари, що містили понад 10 ракет, у вересні 2025 року та завдали один нічний удар, що містив понад 40 ракет. Це підкреслює нещодавню тенденцію РФ періодично здійснювати декілька великих комбінованих ударів між менш масштабними атаками дронів.

"Російські війська продовжують використовувати більше крилатих ракет і менше балістичних у комбінованих ударах і, ймовірно, продовжують покладатися на балістичні ракети для завдання точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи дрони та крилаті ракети для подолання української протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами ППО ЗСУ, які можуть збивати російські балістичні ракети. Саме тому росіяни можуть цілеспрямовано атакувати міста та енергетичну інфраструктуру, які активно не захищаються українськими системами Patriot, щоб збільшити шанси на успішне враження цілей.

Раніше в ISW проаналізували, як російські державні медіа визнають зростання нестачі бензину в Росії, але применшують роль кампанії глибоких ударів України у виникненні цього дефіциту.