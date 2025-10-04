Ворог атакував залізничний вокзал на Сумщині, у потязі Київ-Шостка близько 30 поранених

Удень 4 жовтня російські війська вдарили по Шосткинській громаді на Сумщині. Окупанти атакували залізничний вокзал.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнав пасажирський поїзд сполученням Київ — Шостка. Серед пасажирів є поранені.

Як пише «Суспільне», покликаючись на голову Шосткинської РВА, постраждали близько 30 людей. Їх усіх доправили до лікарні.

На місці працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби.

«Розгортається оперативний штаб. Людям надається необхідна допомога, триває рятувальна операція», — повідомив керівник ОВА.

Упродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область. За даними ОВА, ворог здійснив 198 обстрілів по 50 населених пунктах регіону.

Унаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали 9 людей. Пошкоджень зазнали приватні будинки, об’єкти інфраструктури, навчальні заклади, господарчі споруди тощо.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по Сумщині:

«Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області. Всі необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям. З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири.



Росіяни не могли не знати, що б’ють по цивільних. І це терор, який світ не має права ігнорувати. Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії».