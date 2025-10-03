У Тунісі чоловіка засудили до смертної кари через критику президента у соцмережі

В Тунісі чоловіка засудили до смертної кари за звинуваченням в образі президента і посяганні на державну безпеку через публікації в соціальних мережах, повідомляє Reuters.

Це рішення є безпрецедентним для Тунісу, де обмеження свободи слова посилились після того, як президент Кайс Саїд захопив майже всю владу у 2021 році.

Засуджений, 56-річний підсобний робітник Сабер Шушан, є звичайним громадянином з базовою освітою, який писав критичні дописи про президента до свого арешту минулого року.

“Суддя засудив чоловіка до смертної кари за дописи у Facebook. Це приголомшливе і безпрецедентне рішення“, — сказав адвокат чоловіка і додав, що вирок оскаржили.

Хоча суди в Тунісі час від часу виносять смертні вироки, жоден з них не виконувався вже понад 30 років. Вирок одразу викликав хвилю критики та глузування в соціальних мережах серед активістів та звичайних тунісців.

Багато хто назвав це рішення навмисною спробою вселити страх серед критиків Саїда, попередивши, що такі жорсткі заходи можуть ще більше придушити свободу слова та поглибити політичну напругу.

Відтоді як Саїд розпустив обраний парламент і почав правити за допомогою указів, Туніс дедалі більше критикують правозахисні організації. Опозиція назвала захоплення влади Саїдом державним переворотом. Більшість лідерів опозиції, яких президент назвав зрадниками, ув’язнені за різними звинуваченнями.