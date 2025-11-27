Адольф Гітлер повернувся до влади

Намібійський політик Адольф Гітлер Унона, ім'я якого повністю збігається з ім'ям нацистського диктатора, успішно переобрався на свій п'ятий термін поспіль у регіоні Ошана, що на півночі країни.

59-річний Адольф Гітлер, який є членом правлячої партії SWAPO, переміг на виборах з переконливим відривом.

У коментарі для місцевих ЗМІ політик підтвердив, що справді був названий на честь лідера нацистської Німеччини. Він пояснив, що його батько, ймовірно, не знав або не розумів, ким насправді був Адольф Гітлер і які ідеї він сповідував.

Водночас сам намібійський політик підкреслив, що не має жодного стосунку до нацизму, не підтримує його і вважає, що це ім'я є лише випадковістю, а не проявом його політичних поглядів чи ідеології.

Намібія була німецькою колонією з 1884 по 1915 рік під назвою Німецька Південно-Західна Африка, і в країні досі залишається значний німецький культурний вплив.