﻿
Свiт

Адольф Гітлер повернувся до влади

Адольф Гітлер повернувся до влади

Намібійський політик Адольф Гітлер Унона, ім'я якого повністю збігається з ім'ям нацистського диктатора, успішно переобрався на свій п'ятий термін поспіль у регіоні Ошана, що на півночі країни.

59-річний Адольф Гітлер, який є членом правлячої партії SWAPO, переміг на виборах з переконливим відривом.

У коментарі для місцевих ЗМІ політик підтвердив, що справді був названий на честь лідера нацистської Німеччини. Він пояснив, що його батько, ймовірно, не знав або не розумів, ким насправді був Адольф Гітлер і які ідеї він сповідував.

Водночас сам намібійський політик підкреслив, що не має жодного стосунку до нацизму, не підтримує його і вважає, що це ім'я є лише випадковістю, а не проявом його політичних поглядів чи ідеології.

Намібія була німецькою колонією з 1884 по 1915 рік під назвою Німецька Південно-Західна Африка, і в країні досі залишається значний німецький культурний вплив.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

владаГітлерНамібія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У центрі Чумацького Шляху помітили гамма-промені, які можуть бути слідом темної матерії
Технології 27.11.2025 00:02:24
У центрі Чумацького Шляху помітили гамма-промені, які можуть бути слідом темної матерії
Читати
Меган Маркл звинуватили в тому, що вона "без дозволу" забрала сукню з фотосесії
Культура 26.11.2025 23:55:25
Меган Маркл звинуватили в тому, що вона "без дозволу" забрала сукню з фотосесії
Читати
У Варшаві визначили міста, яким найбільше загрожує напад армії РФ
Свiт 26.11.2025 23:26:51
У Варшаві визначили міста, яким найбільше загрожує напад армії РФ
Читати

Популярнi статтi