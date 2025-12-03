Юлія Мендель: саме Андрій Єрмак переконав Зеленського, що повномаштабної війни не буде

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель зробила гучну заяву щодо ексглави Офісу президента Андрія Єрмака. За її словами, Єрмак часто подавав Володимиру Зеленському неправдиву інформацію та забороняв співробітникам ОП виконувати прямі накази президента. Про це вона розповіла 2 грудня в ефірі Радіо Свобода.

Мендель стверджує, що Єрмак неодноразово інтерпретував та подавав інформацію президенту «так, як йому вигідно». Більше того, за її словами, багато посадовців, включно з нею, отримували від Андрія Єрмака дзвінки із забороною «робити те завдання, яке просить робити Володимир Олександрович».

Колишня речниця глави держави зазначила, що всі рішення Зеленського виконувалися тільки через Єрмака, якого вона назвала своєрідним «фільтром президента».

Юлія Мендель також назвала Андрія Єрмака «найбільш небезпечною людиною у вертикалі сьогоднішньої влади».

«Я зараз про це говорю, і мені страшно. Я розумію, що зараз ніхто в це не повірить, але я кожного дня молюся Богу і дякую за те, що жива. Тому що Андрій Борисович — це дуже небезпечна людина. Це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знає, це зрозуміють», — заявила Мендель.