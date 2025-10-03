﻿
ЄС продовжив антиросійські санкції ще на рік, - Рада ЄС

До 9 жовтня 2026 року Рада ЄС продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії, повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Санкції Євросоюзу проти Росії, які були продовжені до 9 жовтня 2026 року, застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізувальні дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. До того ж фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

У Раді зауважили, що рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності РФ, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем.

ForUA нагадує, що санкції ЄС проти РФ діють з жовтня 2024 року та час від часу розширюються, зокрема у травні 2025 року, коли до режиму обмежень додали фінансових спонсорів дестабілізувальної діяльності та можливість блокування ліцензій на мовлення російських медіа.

