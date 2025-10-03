Посли ЄС не можуть погодити 19-й пакет санкцій проти Росії через позиції Угорщини та Словаччини

На засіданні 3 жовтня посли Європейського Союзу не дійшли згоди щодо 19-го пакету санкцій проти Росії, проте досягли значного прогресу у перемовинах.

Про це розповів Суспільному топ-дипломат ЄС на умовах анонімности.

За словами співрозмовника, робота над пакетом санкцій триватиме наступного тижня. Деталі щодо можливих заходів та обмежень поки не оприлюднені.

Відомо, що сьогодні Рада ЄС продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії до 9 жовтня 2026 року. Санкції стосуються 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси, а фізичним особам – в’їзд і транзит через територію ЄС.

У Раді ЄС зазначили, що рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем.

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.