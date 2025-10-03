Понад три роки цивільний житель Бучі провів у рашистському полоні

Під час обміну полоненими 2 жовтня додому повернувся цивільний Сергій Ахметов. Окупанти викрали його в місті Буча на Київщині ще у 2022 році. Відтоді рідні чоловіка не мали майже ніяких звісток про нього.

Про це повідомив міський голова Бучі Анатолій Федорук.

Як розповідала «Медійна ініціатива за права людини», Сергій Ахметов до великої війни мешкав у Бучі, виготовляв дерев’яні іграшки. Коли росіяни вдерлися до міста, сім’я чоловіка евакуювалась, а він залишився вдома.

9 березня 2022 року окупанти вдерлися до помешкання Сергія та викрали його. У квітні «Червоний Хрест» підтвердив, що чоловік перебуває в російському полоні та передав дружині Олені записку від нього: «Жив, здоров».

Від звільнених цивільних заручників вона дізналася, що спершу росіяни утримували Сергія на території Гостомельського аеропорту, де з полонених знущалися: «Їх били, навіть їжу давали в тих відрах, у які вони ходили в туалет. Серед заручників були й жінки. Цивільних українців змушували виходити на вулицю під час обстрілів, використовуючи їх як живий щит».

Наприкінці березня 2022 року Сергія разом з іншими українцями росіяни вивезли через Білорусь до СІЗО №2 Брянської області рф, де тримали щонайменше до травня 2023 року.

У грудні 2022-го у російському Telegram-каналі опублікували допис про те, що Сергія Ахметова і ще двох цивільних українців «затримали за протидію “СВО”, і вони проходять фільтрацію».

«Зараз він у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Попереду — відновлення, але головне вже сталося: він на свободі й повернувся до України. Для нашої громади це не лише особиста перемога, а й символ надії для кожного, хто чекає своїх рідних», — написав Федорук.

Він повідомив, що у полоні досі залишаються 33 цивільних жителі Бучанської громади.

Нагадаємо, 2 жовтня з російського полону звільнили 205 людей: 185 військових та 20 цивільних. Координаційний штаб пояснив, що цей обмін був комбінованим. Частину людей обміняли згідно з домовл