Дроновий терор: над військовою базою в Бельгії помітили 15 невідомих дронів

Уночі 3 жовтня над бельгійською військовою базою в Ельзенборні помітили 15 невідомих дронів. Міністерство оборони розслідує інцидент.

Про це повідомляє бельгійський телеканал VRT NWS.

Близько 1:45 3 жовтня безпілотники помітили над армійським навчальним табором, де проводять стрільби. Тренувальна база розташована за кілька кілометрів від німецького кордону.

Досі не зрозуміло, звідки дрони могли з'явитися та хто ними керував. За словами міністра оборони Тео Франкена, наразі немає конкретних ознак того, що за операцією стояли росіяни. Розслідування інциденту триває.

Раніше, ввечері 2 жовтня, невідомі дрони помітили над аеропортом Мюнхена в Німеччині. Через безпекові обмеження 17 рейсів не змогли вилетіти з Мюнхена, ще 15, що прибували, перенаправили в інші міста.

Нагадаємо, що в ніч на 10 вересня Польща підіймала небо свої літаки, щоб знищити російські дрони, які зайшли в повітряний простір країни, зокрема і з Білорусі. Туск повідомляв, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії.

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів.

Невідомі дрони виявляли за останній місяць над Норвегією, зокрема над військовою авіабазою Ерланд та аеропортом; над аеропортом "Обльорг" та військовими об'єктами в Данії; над Швецією.

У ніч на 26 вересня над німецькою землею Шлезвіг-Гольштейн зафіксували кілька дронів.

Пізно вечері 2 жовтня в аеропорту німецького міста Мюнхен обмежили, а потім і зовсім призупинили польоти через те, що помітили дрони над об'єктом.

22 вересня у Копенгагені (Данія) закривали аеропорт "Каструп" через 2–3 великі дрони. Щонайменше 35 рейсів перенаправили до інших летовищ. Один літак здійснив екстрену посадку через брак пального. Аеропорт відновив роботу близько 01:00.

У ніч на 25 вересня закривали аеропорт Ольборг, який також є військовою базою, через появу дронів. Кількість і тип дронів невідомі. Порушення вплинуло на роботу збройних сил. Дрони летіли з увімкненими вогнями, їхня кількість і тип залишаються невідомими.

У Мальме (Швеція) теж помічали безпілотники у повітряному просторі 22 вересня, в той час, коли Данія закривала свій повітряний простір через проліт дронів.

У Осло (Норвегія): зафіксували дрони над військовим об’єктом — фортецею Акерсгус — та аеропортом "Ґардермуен". Його закривали. Поліція затримала двох громадян Сінгапуру. Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре заявляв, що навесні та влітку 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.